Задания ЕГЭ совершенствуются каждый год − эксперт

Задания по единому государственному экзамену совершенствуются каждый год. Об этом в эфире "Москва FM" рассказал главный редактор журнала "Директор школы" Константин Ушаков.

"Задания каждый год совершенствуются, они становятся более корректными. Проблема остается в области гуманитарных предметов. Что касается математики и области научных знаний − они представляются сегодня вполне адекватными", − считает Ушаков.

По его словам, ответы на ЕГЭ появляются в сети еще накануне перед экзаменом. При этом утечка происходит вовсе не от учителей, как принято считать, а от администраторов системы.

Напомним, 3 июня школьники сдали второй обязательный экзамен − по математике. Проведение ЕГЭ по русскому языку сопровождалось скандалом − ответы появились в сети сразу после того, как экзамен закончился на Дальнем Востоке.

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