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22 ноября 2012, 23:14

Вода

Водоснабжение Домодедово восстановлено по резервной схеме

В Домодедово устранена аварии на водопроводе

Водоснабжение подмосковного Домодедово восстановлено по резервной схеме после прорыва трубы.

Авария на водопроводе произошла в районе улиц Лесная и Новая около 20.00 21 ноября. Без воды остались около 15 тысяч жителей и шесть социально значимых объектов Домодедово.

Восстановить подачу воды по резервной схеме удалось около 22.00, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области. Запустить водоснабжение по основной схеме планируется к 10 утра пятницы.

Администрация Домодедово организует подвоз питьевой бутилированной воды.

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