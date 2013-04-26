Форвард "Трактора" Ничушкин переходит в московское "Динамо"

Форвард "Трактора" Валерий Ничушкин задумывается о переходе в "Динамо". 30 апреля у него истекает контракт с клубом и он может пополнить ряды "бело-голубых".

После того, как Ничушкин станет свободным агентом, он может стать игроком любого клуба КХЛ. По всей вероятности, он перейдет в "Динамо", сообщает "Чемпионат.ком".

Официального подтверждения информации пока не поступило.

Отметим, что Ничушкин также является игроком юниорской сборной России.