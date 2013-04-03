За неделю интерактивные порталы столицы посетили 88 тысяч раз

В период с 25 по 31 марта интерактивные порталы Москвы зафиксировали 88 тысяч посещений. Большая часть обращений – около 58 тысяч – пришлась на портал "Наш город". Количество посетителей ресурса за неделю выросло на 2 373, а за месяц – почти на 10 000 пользователей. Самыми распространенными проблемами стали неубранные дворовые территории (37% жалоб) и проезжие части (12%), а самым активным районом – Восточный административный округ.

Анализируя работу сайтов, Правительство Москвы отмечает рост интереса горожан к вопросам работы управляющих организаций, ТСЖ и ЖКС и содержанию домов. Это видно по обращениям пользователей "Домов Москвы", количество которых за последнюю неделю марта выросло на 37%.

Всего в указанный период органы исполнительной власти 2 367 раз признали факты нарушений в жилищном хозяйстве. Подавляющее большинство их них – почти 85% - удалось устранить в оперативном режиме в течение недели. Быстрее всех решал вопросы департамент транспорта, который отвечал на обращение, в среднем, в течение двух дней.