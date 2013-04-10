На Поклонной горе почтут память узников фашистских концлагерей

11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В этот день 68 лет назад произошло интернациональное восстание и освобождение узников лагеря смерти Бухенвальд.

Как сообщили в столичном правительстве, завтра в Москве пройдут памятные мероприятия. Участие в них примут около 800 человек, в том числе и бывшие узники концлагерей и гетто. На Поклонной горе состоится мемориальный митинг и церемония возложения цветов и венков к памятнику "Трагедия народов".

А на следующий день, 12 апреля, в большом конференц-зале здания Правительства Москвы пройдет концерт и торжественная встреча, посвященная Международному дню освобождения узников концлагерей.

Напомним, в настоящее время в Москве проживают около восьми тысяч бывших малолетних узников фашизма и узников гетто, работавших в Германии, и около 200 пленников концлагерей, в том числе Бухенвальда.