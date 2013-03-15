Командовать парадом Победы в этом году будет главком Сухопутных войск

В этом году командовать парадом Победы на Красной площади будет главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Владимир Чиркин. Об этом заявил официальный представитель СВ РФ майор Антон Гончаров.

Он добавил, что сегодня на подмосковном полигоне Алабино, который представляет собой точный макет главной площади страны, прошла тренировка механизированной колонны парадного расчета.

"Прохождение полуторакилометровой колонны боевых машин Сухопутных войск занимает 12 минут", - заявил ИТАР-ТАСС Гончаров.

По его словам, водители и механики-водители являются военнослужащими по призыву.

Отметим, из-за репетиций парада Победы до 29 марта изменятся маршруты автобусов.