Пять автомобилей столкнулись на МКАД

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На МКАД произошла крупная авария, столкнулись пять автомобилей, один человек пострадал. Движение на участке затруднено, можно проехать по трем полосам из пяти. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Уточняется, что авария произошла на 89 километре МКАД. По данному инциденту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что серьезная авария произошла вечером в субботу на Западном скоростном диаметре в Курортном районе Санкт-Петербурга. Столкнулись микроавтобус и грузовик. После аварии микроавтобус загорелся. В результате ДТП погибло 6 человек.