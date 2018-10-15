Число пострадавших в ДТП в Тверской области возросло до 12 человек

Фото: СК РФ

Двенадцать человек пострадали в аварии с участием шести легковых машин, автобуса и грузовика, которая произошла ночью на трассе М-10 "Балтия" в Тверской области, сообщает "Интерфакс".

Как рассказали в СКР, по факту ДТП проводится доследственная проверка. Из 12 человек четверо несовершеннолетних. У них диагностированы ушибы. Остальные пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В ночь на 15 октября в районе деревни Дуброво Западнодвинского района по правой полосе движения столкнулись фура и две легковушки. В результате образовался затор, который начал объезжать лесовоз.

Грузовик, следующий в сторону Москвы, не успел затормозить перед автомобилями, пропускающими лесовоз, и столкнулся с рейсовым автобусом. По инерции автобус столкнулся с автомобилями ВАЗ и Mazda и затем врезался в прицеп лесовоза.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших в результате аварии.