Число пострадавших в ДТП с автобусом и маршруткой возросло до 11 человек

Число пострадавших при столкновении автобуса и маршрутки на востоке Москвы выросло до 11, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось о девятерых пострадавших, среди которых двое детей. Все они ехали в маршрутке.

ДТП произошло возле дома № 85 на Щелковском шоссе. По предварительным данным, "Газель" стояла на автобусной остановке, когда в нее въехал автобус №396.

Движение транспорта в районе аварии затруднено. На Щелковском шоссе образовался километровый затор.