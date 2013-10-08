На втором километре МКАД столкнулись маршрутное такси и внедорожник

Два человека госпитализированы из-за ДТП на втором километре МКАД

Два человека госпитализированы из-за столкновения маршрутного такси и внедорожника на втором километре МКАД. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

По данным полиции, в аварии виноват водитель внедорожника. Оба автомобиля двигались в одном направлении, джип шел по левой полосе, а микроавтобус справа от него.

Водитель джипа начал резко перестраиваться у одного из поворотов, чтобы попасть на заправку. В результате столкновения, микроавтобус сначала врезался в джип, а затем уехал на бордюр и остановился у металлического отбойника.