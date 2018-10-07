Четыре человека пострадали в ДТП на Варшавском шоссе

Фото: скриншот телеканала Москва 24

В Москве автомобиль Volkswagen Multivan врезался в ограду подземного перехода. В результате ДТП пострадали четыре человека, из них трое – дети, сообщает телеканал Москва 24.

Инцидент произошел в районе дома номер 87 по Варшавскому шоссе. Подробности происшествия устанавливаются.

По данным источника "Интерфакса" число пострадавших возросло до шести человек.

"Предварительно, пострадали шесть человек, из них пять детей и женщина", – сказал собеседник агентства.

Микроавтобус врезался в ограду подземного перехода на Варшавском шоссе

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!