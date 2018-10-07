Два человека пострадали в ДТП на западе столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В столичном районе Проспект Вернадского столкнулись два мотоцикла и легковой автомобиль. В результате аварии два человека получили травмы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На проезжей части в районе дома 42 по улице Удальцова произошло столкновение двух мотоциклов и автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. В результате аварии травмы получили два мотоциклиста", – сообщил собеседник агентства.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. Медики оказали помощь пострадавшим в аварии.

Как сообщалось ранее, в России планируют увеличить количество реанимобилей в 1,5 раза до конца 2020 года. Машины будут использоваться для помощи пострадавшим в ДТП. Планируется закупить почти 900 автомобилей скорой класса С. Так власти планируют снизить смертность на дорогах. Машины, о которых идет речь, рассчитаны на работу реанимационных бригад.