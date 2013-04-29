Московские синхронистки завоевали 9 медалей на ЧР в Казани

Москвички завоевали 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали на чемпионате России по синхронному плаванию в Казани, информирует пресс-служба столичного департамента физической культуры и спорта.

В произвольной программе среди дуэтов первые два места заняли москвички – Дарина Валитова/Евгения Подберезкина и Анастасии Баяндина/Дарья Баяндина. В соревнованиях групп произвольную программу также выиграла команда Москвы, на второе место судьи поставили СДЮСШОР "Юность Москвы".

"В заключительный день москвичка Анисия Неборако победила в произвольной программе солисток (95,590), а еще одна столичная спортсменка Любовь Лещик завоевала бронзу", - говорится в сообщении.

Эти соревнования стали тестовыми в преддверии Универсиады, которая пройдет в столице Татарстана уже в июле.