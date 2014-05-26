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26 мая 2014, 12:35

ЧП

Не менее 20 человек погибли, 50 ранены при аварии поездов в Индии

Пассажирский экспресс столкнулся с товарным поездом в понедельник, 26 мая, в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Не менее 20 человек погибли, 50 госпитализированы, сообщает МИА "Россия сегодня".

Инцидент произошел на станции Чураид у города Халилабад. Экспресс, следовавший в город Горакхпур, заехал на путь, где стоял товарный поезд, и врезался в него. По данным телеканала NDTV, с рельсов сошли шесть вагонов.

В настоящее время ведется расследование происшествия. Полиция пока не располагает данными, были ли на поезде граждане России.

ЧП столкновения индия
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