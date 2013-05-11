Появились подробности по факту обрушения ворот на ребенка

Ворота, упавшие накануне на 5-тилетнего мальчика на третьем Хорошевском проезде, находились на территории гаражного бокса, на территории ЗАО "Тепличный".

В настоящее время ребенок находится в тяжелом состоянии в 20-й детской городской больнице, сообщили в пресс-службе префектуры СЗАО Москвы. По данному инциденту органы правопорядка проводят проверку.

Напомним, инцидент произошел 10 мая, когда рабочие приваривали въездные ворота во дворе, а ребенок играл на поле. Конструкция упала на Илью Степанова и пробила височную кость.