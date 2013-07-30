Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июля 2013, 17:40

Спорт

Алексей Березуцкий вернется в состав ЦСКА через полтора месяца

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий вернется в строй через полтора месяца. Травма, полученная игроком в ходе матча с "Локомотивом", не потребует проведения операции.

Березуцкому назначено консервативное лечение. Приблизительные сроки восстановления игрока - шесть недель, сообщает пресс-служба армейцев.

Напомним, Березуцкий получил травму в ходе матча третьего тура Российской футбольной премьер-лиги против "Локомотива". Защитник ЦСКА столкнулся с игроком "железнодорожников" Яном Дюрицей и не смог продолжить матч.

Сайты по теме


ЦСКА травмы Алексей Березуцкий

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика