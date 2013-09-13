Матч ЦСКА – "Ростов" перенесен на стадион имени Стрельцова

Матч восьмого тура чемпионата России между московским ЦСКА и "Ростовом" пройдет на столичном стадионе имени Стрельцова, сообщает пресс-служба московского клуба. Причиной переноса игры стало плохое состояние газона на стадионе "Арена Химки", где обычно принимают своих соперников чемпионы страны.

Стадион расположен по адресу: Восточная улица, 4а.

Матч пройдет в субботу, 14 сентября. Время начала игры осталось без изменений – 13.30.

"О порядке использования абонементов и приобретенных на этот матч билетов pfc-cska.com в ближайшее время сообщит дополнительно", – говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба клуба, перенос игры оказался возможным благодаря содействию Российского футбольного союза, Российской футбольной премьер-лиги и столичной полиции.