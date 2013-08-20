Сербский суд арестовал семь предприятий, принадлежавших Березовскому

Суд в Белграде по запросу российской Генпрокуратуры арестовал семь предприятий, принадлежавших ныне покойному олигарху Борису Березовскому.

Общая стоимость предприятий, по данным "Интерфакса", составляет 9 миллиардов рублей.

Между тем адвокат Березовского заявил, что не располагает информацией ни об аресте, ни о самих предприятиях.

Напомним, вскоре после смерти олигарха Генпрокуратура заявила, что намерена добиваться возврата активов, незаконно нажитых Березовским. Так, Басманный суд Москвы арестовал две принадлежавшие бизнесмену компании.

Кроме того, ФССП заявила о готовности арестовать наследство Березовского, если оно появится на территории России.