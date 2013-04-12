Павлу Дмитриченко нашли замену в спектакле на сцене Большого театра

Роль царя в премьере балета "Иван Грозный" исполнит артист Михаил Лабухин. Его поставили на замену Павлу Дмитриченко, который сейчас находится в следственном изоляторе в качестве подозреваемого по делу о нападении на руководителя балета ГАБТ Сергея Филина.

О замене сообщается на сайте Большого театра.

Михаил Лабухин числится в труппе Большого с января 2010 года. За это время он успел сыграть в постановках "Дон Кихот", "Баядерка", "Спартак", "Пламя Парижа", "Корсар", "Кармен-сюита". Ранее сотрудничал с Мариинским театром.

Напомним, что Павла Дмитриченко подозревают в организации нападения на Филина, которое произошло 17 января. Неизвестный плеснул в лицо худруку кислотой. Балетмейстер попал в больницу с ожогами лица и глаз, врачам удалось частично спасти его зрение. Филину предстоит перенести еще несколько пластических операций и длительный период восстановления.

5 марта были задержаны трое предполагаемых преступников, одним из них оказался Дмитриченко. Все трое написали явку с повинной, однако позже солист балета отказался от показаний.