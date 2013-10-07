07 октября 2013, 17:05Политика
Глава администрации подмосковной Балашихи ушел в отставку
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев удовлетворил заявление об отставке руководителя администрации городского округа Балашиха Арсена Кумратова. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как заявил зампредседателя правительства области Михаил Кузнецов, губернатор признал работу администрации Балашихи была недостаточно эффективной.
Больше всего вопросов у главы региона вызывало общее состояние жилищно-коммунального хозяйства, нехватка социальной инфраструктуры, а также транспортные проблемы.
"В этой связи сегодня Губернатор Московской области Андрей Воробьев проводил совещание, на котором заслушал руководителя администрации Балашихи. Темп решения проблем в городском округе был признан губернатором недостаточно высоким. После чего Арсен Кумратов написал заявление и подал в отставку", - сказал Кузнецов.
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