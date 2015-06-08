На портале "Наш город" предложили создать раздел о капремонте домов

На портале "Наш город" могут создать специальный раздел, связанный с вопросами капремонта домов. С таким предложением выступил член Общественной палаты столицы, президент Фонда развития местного самоуправления Александр Закондырин на заседании муниципального дискуссионного клуба совета муниципальных образований столицы.

"Наверное, было бы правильно сделать отдельный раздел на портале "Наш город", в котором бы была собрана вся информация, связанная с капитальным ремонтом", – отметил он. По словам члена Общественной палаты, муниципальные депутаты должны обратить внимание на проведение общих собраний, на которых жильцы определялись бы со способом накопления средств на ремонт, сообщает Агентство "Москва".

Плату за капитальный ремонт начнут взимать с москвичей с 1 июля этого года. Минимальный взнос, установленный в городе, составляет 15 рублей за один квадратный метр. Для малообеспеченных граждан предусмотрена возможность получения субсидии на уплату взносов.

Собственники жилья в многоквартирных домах должны были решить до 1 июня, куда они будут перечислять деньги: на счет своего дома или в городской фонд капитального ремонта. Как сообщал гендиректор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы Артур Кескинов, специальные счета для накопления средств на капитальный ремонт зарегистрировали около тысячи домов в Москве.