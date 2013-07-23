Маленькие жители Москвы получат медали в день 520-летия Арбата

В честь 520-летия старейшей пешеходной улицы столицы Москвы - Арбата, семьям жителей района, у которых в 2013 году родился ребенок, вручат символические "паспорта арбатца" и медали "Новорожденный арбатец", сообщили в правительстве Москвы.

По распоряжению Сергея Собянина, с 1 по 6 октября 2013 года во всех знаковых учреждениях района Арбат пройдут торжественные мероприятия посвященные празднованию юбилея одной из старейших улиц.

Так, например, театр имени Вахтангова подготовит праздничный концерт, на котором назовут почетных жителей района и наградят семейные пары, проживших в браке 30, 40, 50 и более лет.

В настоящее время к 520-летию Арбата готовится к изданию путеводитель по Арбату, который представляет собой описание истории создания улицы, графическое изображение знаменитых мест Арбата и "Приарбатья" с рубриками "Арбат философский", "Арбат театральный", "Арбат архитектурный" и многими другими.

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