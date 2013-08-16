Apple ужесточила требования к приложениям для iOS 7

Компания Apple ужесточила требования к детским приложениям и азартным играм. Компания внесла принципиальные поправки в требования к обоим разделам.

Ранее Apple уже вносила незначительные изменения в правила к регистрации приложений в iOS, но теперь компания попыталась максимально соответствовать федеральному закону США о защите приватности детей в интернете (COPPA). Закон запрещает запрашивать имя, адрес и телефон несовершеннолетнего пользователя, а также ограничивает сбор фотографий, видео и аудиозаписей детей. Эти же ограничения теперь накладываются и на разработчиков приложений для iOS 7.

По новым правилам Apple, приложения могут запрашивать информацию только о дате рождения, чтобы установить возраст пользователя. Компания также требует публикации политики приватности и запроса разрешения родителей на любые покупки внутри программ.

Что касается азартных игр (спортивные тотализаторы, покер, казино, скачки), то все подобные программы обязаны иметь лицензии в соответствии с законами тех стран, где они будут используется. Помимо этого "азартные" приложения должны быть бесплатными в App Store.