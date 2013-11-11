Фигурантам "дела Политковской" продлен арест до 21 февраля

Мосгорсуд продлил арест пяти обвиняемым по делу об убийстве журналистки Анны Политковской.

Как сообщает "Интерфакс", Лом-Али Гайтукаев, Сергей Хаджикурбанов, Джабраил, Ибрагим и Рустам Махмудовы останутся под стражей до 21 февраля 2014 года.

Напомним, обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская, была убита в лифте своего дома 7 октября 2006 года. Версию убийства журналистки из-за ее профессиональной деятельности следствие рассматривает в качестве основной.

К уголовной ответственности в данный момент привлекаются шесть человек: Лом-Али Гайтукаев, предполагаемый организатор преступления, бывший полковник милиции Дмитрий Павлюченков, экс-сотрудник МВД Сергей Хаджикурбанов и трое братьев Махмудовых, один из которых, Рустам, по версии следствия, является исполнителем убийства.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!