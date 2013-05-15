Александр Овечкин пополнит состав сборной России на чемпионате мира

Александр Овечкин стал последним игроком, который пополнит состав сборной России на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Швеции и Финляндии. Овечкин присоединится к команде 15 мая.

Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России. Овечкин смог приехать, поскольку его клуб - "Вашингтон Кэпиталз" - завершил выступление в Кубке Стэнли.

Свой следующий матч на чемпионате мира сборная России проведет 16 мая. Соперником россиян станет команда США.

Напомним, что россияне являются действующими чемпионами мира.

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