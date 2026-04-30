Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля, 11:12

Политика
Главная / Новости /

AD: Путин и Трамп послали Зеленскому четкий сигнал

Путин и Трамп обвинили Зеленского в затягивании конфликта

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп послали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому четкий сигнал в рамках проведенного телефонного разговора, сообщает RT со ссылкой на L'AntiDiplomatico.

"Оба лидера раскритиковали позицию Владимира Зеленского, обвинив его в затягивании конфликта", – указано в статье.

Накануне, 29 апреля, Путин и Трамп провели телефонный разговор. Их беседа длилась более 1,5 часа, была деловой и откровенной, рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.

Оба президента высказали схожие оценки политики киевских властей и Зеленского, который намерен продолжать конфликт, слушаясь своих западных коллег. Ушаков отметил, что для разрешения ситуации украинскому лидеру следует принять известные ему предложения российской стороны.

В разговоре с Трампом Путин также выразил готовность объявить перемирие в зоне СВО на период проведения мероприятий, посвященных Дню Победы. Глава Белого дома поддержал эту инициативу, уточнил Ушаков.

В Кремле ответили на заявление Зеленского об условиях вывода войск из Донбасса

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика