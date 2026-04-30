30 апреля, 09:32

8 социальных объектов появилось в районе Богородское за 5 лет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В районе Богородское с 2021 года появилось 8 соцобъектов. Об этом заявил заммэра Москвы, глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В их числе четыре детских сада на 520 мест, две школы на 1000 мест, а также физкультурно-оздоровительный комплекс и поликлиника. Новые объекты отличаются индивидуальными архитектурными решениями, использованием современных технологий, учетом потребностей маломобильных граждан и высокими стандартами отделки", – отметил вице-мэр.

За счет столичного бюджета на Игральной улице в 2023 году возвели взрослую поликлинику. Там не только установили современное оборудование, но и создали доступную среду для маломобильных граждан и комфортные зоны ожидания.

В Тюменском проезде появился детсад на 275 мест, отметил руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский. Общая площадь трехэтажного здания с подземным этажом составила свыше 4 тысяч квадратных метров. Здесь предусмотрены 11 групп с раздевалками, игровыми комнатами, спальнями и буфетом.

"Также в саду предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для развивающих занятий. На прилегающей территории оборудовали игровые и спортивные площадки", – отметил Овчинский.

Только за первый квартал в Москве одобрили еще 35 проектов комплексного развития территорий (КРТ). Благодаря этим проектам преобразятся около 350 гектаров земли, где возведут порядка 4,6 миллиона квадратных метров недвижимости. В разных районах появятся 9 детсадов, 8 школ, 2 поликлиники, 7 спорткомплексов и другие объекты инфраструктуры.

Главное

