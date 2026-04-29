29 апреля, 15:52

Транспорт

Вход с оружием в терминалы Шереметьево временно ограничат

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вход в терминалы аэропорта Шереметьево с оружием и без перевозочных документов ограничат с 1 по 4 и с 9 по 11 мая. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

Уточняется, что допуск таких пассажиров будет осуществляться только при наличии законных оснований для ношения, хранения и транспортировки оружия, а также необходимых перевозочных документов.

Пройти в терминал можно будет не ранее открытия регистрации на рейс. После проверки документов сотрудники безопасности аэропорта организуют сопровождение от пункта входного контроля до передачи оружия на временное хранение на период полета.

Кроме того, в здания аэровокзальных комплексов запрещен допуск предметов и веществ, имеющих внешние признаки сходства с оружием, взрывчатыми веществами или другими предметами, в отношении которых установлены запреты или ограничения.

Ранее сообщалось, что 30 апреля, а также 1, 3 и 9–11 мая в аэропортах Шереметьево и Домодедово ожидается пик пассажиропотока. При этом в Шереметьево уточнили, что наиболее загруженными днями станут 1, 9, 10 и 11 мая.

В топ наиболее популярных направлений внутри страны вошли Калининград, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Минеральные Воды. Среди востребованных международных рейсов – Анталья, Шанхай, Ереван, Стамбул и Минск.

Эксперты объяснили, как выгодно взять отпуск на майские праздники

