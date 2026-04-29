Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 12:16

Транспорт

Транспортный комплекс РФ перейдет в режим повышенной готовности в праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина​

Транспортный комплекс России перейдет в режим повышенной готовности с 30 апреля по 11 мая из-за прогнозируемого пассажиропотока в период майских праздников. Об этом сообщается в канале Минтранса РФ в МАХ.

"Работу транспорта в праздничные дни обсудили на оперативном совещании, которое провел в ситуационном центре Минтранса глава ведомства Андрей Никитин. В числе участников – подведомственные организации и транспортные компании, аэропорты, представители МЧС, МВД и регионов", – подчеркнуло ведомство.

Минтранс поручил Ространснадзору и ведомственной охране организовать инструктажи и при необходимости усилить силы и средства. При этом специалисты должны будут уделить особое внимание семьям с детьми, ветеранам, маломобильным россиянам, участникам СВО и их близким. Также ведомствам поручено проверить готовность медицинских пунктов на вокзалах, в аэропортах и на крупных объектах дорожного сервиса.

При этом, как указали в Минтрансе, граждан следует своевременно информировать о погоде и изменениях в расписании. РЖД и Федеральное агентство железнодорожного транспорта будут контролировать график и безаварийное движение поездов. При задержках самолетов аэропорты сформируют резерв питьевой воды и мест для отдыха.

Ведомство отметило, что ко Дню Победы под отдельным контролем будет находиться транспортное обслуживание ветеранов.

Ранее сообщалось, что в период майских праздников из Москвы отправятся 123 дополнительных поезда дальнего следования. С 30 апреля по 12 мая составы направятся в Казань, Архангельск, Волгоград и другие российские города. Также с 1 мая со столичного Казанского вокзала отправится новый туристический поезд "Космические выходные" сообщением Москва – Самара – Оренбург – Саранск.

Читайте также


транспорт

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика