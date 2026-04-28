Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 13:27

Происшествия

В Омске умер детский врач, которого парализовало в Таиланде

Фото: vk.com/minzdrav_55

В Омске умер детский врач-травматолог, которого ранее доставили в Россию парализованным из Таиланда – у мужчины случился приступ, когда тот был на отдыхе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Ранее СМИ сообщали, что у россиянина случился инфаркт спинного мозга, в результате чего мужчину парализовало. В начале марта его транспортировали в Омск для дальнейшего лечения, где он находился в клинической больнице. В доставке пациента, как отмечалось ранее, участвовал неизвестный меценат.

Отмечается, что заведующему травматолого-ортопедическим отделением областной детской клинической больницы Михаилу Коробейникову было 58 лет. Родным и близким умершего выразили соболезнования. Информация о прощании будет объявлена позже.

До этого российская туристка погибла во время купания на пляже в Таиланде. Спасатели заметили ее тело в воде на расстоянии 50 метров от берега. Его доставили на сушу, после чего отправили в Институт судебной медицины полицейской больницы для установления причины и обстоятельств гибели.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика