28 апреля, 10:20

На Камчатке ФСБ предотвратила попытку вербовки школьника украинскими спецслужбами

Фото: depositphotos/Grigorenko

Сотрудники УФСБ России по Камчатскому краю предотвратили попытку вербовки 12-летнего подростка украинскими спецслужбами. Об этом сообщило ведомство.

Ребенка пытались втянуть в преступную деятельность после того, как он перевел деньги за читы для компьютерной игры. Как сообщили в управлении, после этого школьнику начали писать в Telegram неизвестные. Они заявили, что деньги якобы были направлены на поддержку ВСУ, после чего стали шантажировать подростка угрозами обращения в правоохранительные органы.

За прекращение давления злоумышленники потребовали у ребенка более 2 тысяч рублей. Родители подростка своевременно обратились в УФСБ России по Тихоокеанскому флоту, благодаря чему шантаж удалось пресечь.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в апреле 2026 года. В ФСБ предупредили, что украинские спецслужбы продолжают искать через соцсети и мессенджеры потенциальных исполнителей диверсий и терактов, в том числе среди несовершеннолетних.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в отношении одного из высокопоставленных чиновников Курской области. Силовики задержали украинского гражданина, который получал указания от представителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Возбуждено уголовное дело, ему грозит пожизненное лишение свободы.

