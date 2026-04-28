Шесть коммерческих помещений выставлены на торги в районе Некрасовка

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Шесть коммерческих помещений площадью от 55,6 до 94,3 квадратного метра выставлены на торги в столичном районе Некрасовка. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Помещения находятся на первых этажах новых домов на улице Вертолетчиков и имеют отдельные входы. В них можно открыть кофейни, пункты проката спортивного инвентаря, магазины или аптеки, рассказал Пуртов.

Прием заявок на участие в открытых аукционах завершится 7 и 13 мая в зависимости от лота. Торги состоятся 18 и 21 мая на электронной площадке "Росэлторг".

Ранее стало известно об отмене аукциона по продаже Рижского вокзала. Причиной стало отсутствие заявок на участие к установленному сроку. В связи с этим торги признали несостоявшимися.

Торги Москвы

