Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 05:53

Происшествия

Пожар произошел на НПЗ в Туапсе из-за падения фрагментов БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел на НПЗ в Туапсе из-за падения обломков сбитого украинского БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

По предварительной информации, в результате происшествия никто из местных жителей не пострадал.

В ликвидации пожара задействованы 122 человека и 39 единиц спецтехники, в том числе от ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинских дронов на регион погиб один мирный житель. В момент удара мужчина ехал на самокате.

Еще один человек пострадал при атаке БПЛА на легковой автомобиль в хуторе Красиво. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Читайте также


происшествияпожаррегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика