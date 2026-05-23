В Иркутске из-за пожара в НИИ отменили полумарафон "Забег. РФ"

Полумарафон "Забег. РФ" отменен в Иркутске из-за возгорания, которое было зафиксировано в НИИ благородных и редких металлов и алмазов. Об этом ТАСС рассказали в региональном министерстве спорта.

В ведомстве объяснили, что приняли соответствующее решение из соображений безопасности. Позднее организаторы полумарафона вынесут вердикт – или мероприятие перенесут на какую-то дату, или полностью отменят.

В настоящее время удалось ликвидировать открытое горение. Огнеборцы проводят проливку строительных конструкций.

Пожар вспыхнул в четырехэтажном здании иркутского научного института благородных и редких металлов и алмазов (Иргиредмет) утром 23 мая. Площадь возгорания составляла 700 квадратных метров.

По предварительным данным, возгорание произошло в одном из кабинетов, который расположен на последнем этаже. Спасатели эвакуировали находящихся внутри здания людей. Спустя время стало известно о локализации пламени.

На месте работали 33 сотрудника МЧС и 10 единиц техники. Погибших и пострадавших не выявлено.

