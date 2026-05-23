Силы ПВО уничтожили ночью 348 украинских дронов над территорией РФ

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 348 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России в ночь на субботу, 23 мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, воздушные цели удалось сбить в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областях. Кроме того, вражеские дроны перехватили над Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном, Московским регионом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В Краснодарском крае в результате воздушной атаки ВСУ пострадали два человека. Кроме того, после падения обломков БПЛА произошел пожар на территории нефтебазы в Новороссийске.

В Брянской области мирный житель погиб в результате удара ВСУ по движущемуся автомобилю в Стародубском округе. Местные власти пообещали оказать поддержку семье погибшего.