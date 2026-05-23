Крупный пожар произошел в научном институте в Иркутске

Фото: МАХ/"МЧС Иркутской области"

Пожар вспыхнул в здании иркутского научного института благородных и редких металлов и алмазов (Иргиредмет). Предварительная площадь пожара составляет 700 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Институт находится на Бульваре Гагарина, возгорание произошло в одном из кабинетов. К месту ЧП уже прибыли 33 сотрудника МЧС и 10 единиц техники, работает три звена газодымозащитной службы.

Спасатели эвакуируют находящихся внутри здания людей. Погибших и пострадавших среди них нет. Более подробная информация о пожаре уточняется.

