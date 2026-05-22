22 мая, 11:18

Транспорт

ЦППК сделает провоз велосипедов бесплатным в день Весеннего велофестиваля

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Пассажиры смогут бесплатно перевозить велосипеды в электричках Москвы и Подмосковья в течение всего дня 24 мая. Об этом сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Акция приурочена к ежегодному Московскому Весеннему велофестивалю. Для участия в ней нужно приобрести билет с нулевой стоимостью в кассе ЦППК или автомате. Велосипед можно будет разместить в тамбуре поезда или закрепить в салоне с помощью специальных креплений.

Как напомнили в ЦППК, стартовый городок фестиваля в этом году будет находиться у проспекта Академика Сахарова, рядом со входом со стороны улицы Маши Порываевой. Добраться до места проведения удобнее всего со станции Площадь трех вокзалов на МЦД-2 и МЦД-4.

Маршрут заезда составит 16 километров по Садовому кольцу. Участников ждут три временных слота: в 13:00, 14:00 и 15:00. Принять участие в мероприятии может любой желающий, однако дети до 16 лет должны присутствовать только в сопровождении взрослых. Также организаторы рекомендовали использовать шлем, перчатки, защиту для локтей и коленей для обеспечения безопасности.

Вместе с тем в ЦППК подчеркнули, что бесплатный провоз велосипедов в пределах МЦД доступен не только в день фестиваля, но и в любое время. В частности, на других участках и направлениях услуга предоставляется с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00, также при наличии бесплатного билета.

Еще одну акцию в честь велофестиваля подготовил сервис городского проката "Велобайк". Все участники мероприятия смогут воспользоваться специальным одноименным тарифом и веломастерской. Там можно будет бесплатно проверить свой транспорт перед стартом.

