21 мая, 21:01Транспорт
Аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию
Столичный аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила пресс-служба Росавиации.
Причиной стало введение временных ограничений на использование воздушного пространства в районе воздушной гавани. Из-за этого возможны корректировки в расписании полетов, пассажиров призвали проверять статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.
Ранее аналогичные ограничения действовали в авиагавани Домодедово. Их ввели вечером 21 мая, а позднее отменили.
Меры безопасности приняли на фоне атаки двух беспилотников на Москву. Как сообщил Сергей Собянин, дроны были уничтожены, на месте падения обломков работали экстренные службы.