21 мая, 16:34

Общество

Москвичей предупредили о дожде и грозе в ближайшее время

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дождь и гроза ожидаются в ближайшие часы в Москве. Об этом сообщила пресс-служба городского хозяйства столицы.

По прогнозам метеорологов, непогода будет сохраняться в столице до 20:00 21 мая. В связи с этим горожан призвали быть внимательнее на улице в непогоду.

Стоит парковать машины в безопасных местах и быть внимательнее на дорогах из-за ожидаемой непогоды, добавили в ГУ МЧС России по столице. Пешеходов попросили обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции. Также горожан призвали не оставлять детей без присмотра.

При необходимости гости и жители Москвы могут позвонить по телефонам 101, 112 или единому телефону доверия управления МЧС 8 (495) 637-31-01.

При этом дождь с грозой прогнозируется в столице и в пятницу, 22 мая. На этом фоне в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 09:00 до 21:00 22-го числа. Кроме того, до субботы, 23 мая, актуально и предупреждение о высокой пожарной опасности – 4-го класса.

