21 мая, 15:51

Общество

Температура воздуха в Москве 21 мая повторила суточный рекорд 2014 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в четверг, 21 мая, повторила суточный рекорд 2014 года. Об этом РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На ВДНХ плюс 29,2 (градуса. – Прим. ред.). В Москве к 14:00 повторен рекорд жары 2014 года", – сказал синоптик.

Однако на следующей неделе в Москву придет осенняя погода. Как указал Тишковец, 25 мая в регионе прогнозируются кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит 12–15 градусов.

В ночь на 26-е число столбики термометров опустятся до 5 градусов, а днем поднимутся до 13–16 градусов. Это на несколько градусов ниже климатической нормы.

