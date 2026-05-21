21 мая, 11:58

Транспорт

Движение закроют на ряде улиц Зеленограда 24 мая из-за полумарафона

Движение транспорта будет временно ограничено на некоторых улицах Зеленограда 24 мая из-за 29-го Зеленоградского полумарафона. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В частности, в период с 09:00 до 11:00 водители не смогут воспользоваться Савелкинским проездом на участке от Сосновой аллеи до Центрального проспекта. Не получится проехать по Центральному проспекту на участке от Яблоневой аллеи до Солнечной аллеи, а также по Солнечной аллее на участке от Центрального проспекта до дома № 1, строения 8, на площади Шокина.

Помимо этого, с 09:00 до 12:15 будет перекрыта Озерная аллея на участке от Каштановой аллеи до Центрального проспекта, а также боковой проезд Центрального проспекта на участке от дома № 4 до дома № 5 по Георгиевскому проспекту. С 09:00 до 12:30 будет заблокирован проезд по Березовой аллее на участке от Центрального проспекта до корпуса № 451.

При этом в период с 09:00 до 12:00 общественный транспорт сможет проезжать по Сосновой аллее на участке от Савелкинского проезда до Озерной аллеи, а также по Озерной аллее на участке от Каштановой аллеи до Сосновой аллеи. Более того, с 11:00 до 12:00 дорога для городского транспорта будет открыта в Савелкинском проезде на участке от Сосновой аллеи до Центрального проспекта.

Департамент посоветовал водителям заранее планировать маршруты с учетом временных ограничений.

Тем временем движение транспорта уже ограничили на некоторых центральных улицах и набережных Москвы, а также на участке Садового кольца до 24 мая. Это связано с проведением полумарафона "ЗаБег.РФ".

Основные ограничения движения запланированы на 23-е число – именно в этот день состоится мероприятие. Жителей и гостей столицы призвали заранее планировать маршрут и внимательно следить за указаниями навигатора во время поездки.

