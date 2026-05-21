21 мая, 07:39

Транспорт

Ряд улиц временно перекрыли в центре Москвы из-за полумарафона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта будет ограничено на некоторых центральных улицах и набережных Москвы, а также на участке Садового кольца до 24 мая. Это связано с проведением полумарафона "ЗаБег.РФ", сообщает портал мэра и правительства столицы.

В частности, до 06:00 24 мая будет полностью перекрыт проезд по площади Васильевский Спуск на участке от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста. С 20:00 22 мая до 06:00 24 мая также будет запрещено движение по Москворецкой улице – от Москворецкой набережной до улицы Варварки.

Основные ограничения движения запланированы на 23 мая – именно в этот день состоится полумарафон. Так, с 05:00 до 21:00 будет закрыт проезд по Большому Москворецкому мосту, а также по улице Варварке от Старой площади до этого моста и от Ильинки до Варварки.

С 08:00 до 14:30 закроют Малый Москворецкий мост – от Лубочного переулка до Кадашевской набережной. С 08:00 до 15:00 будет перекрыта улица Большая Ордынка – от Кадашевской набережной до Житной улицы. С 08:00 до 15:30 будет недоступен проезд по улице Большая Полянка – от Погорельского переулка до Житной улицы, по Житной – от Пятницкой до Мытной улицы, а также по Мытной – в направлении Житной от улицы Коровий Вал до Житной.

С 08:00 до 16:00 нельзя будет проехать по участку Садового кольца – от Валовой улицы, дома 20, до Новинского бульвара, дома 15. Также будет закрыт дублер внешней стороны Новинского бульвара – от Нового Арбата до Смоленской площади и съезды с улицы Остоженки по направлению к Зубовскому бульвару. Движение на данных участках будет возобновляться поэтапно. С 08:30 до 13:30 перекроют движение на Смоленской улице – на отрезке от Садового кольца до Бородинского моста.

С 09:00 до 13:30 ограничения будут введены на участках: Смоленская набережная – от Ростовской набережной до владения 1 на площади Луганской Народной Республики, Фрунзенская набережная – от Андреевского пешеходного моста до Пречистенской набережной, Ростовская набережная – от Смоленской до Саввинской набережной, Саввинская набережная – от Ростовской до Новодевичьей набережной, Новодевичья набережная – от Саввинской набережной до улицы Хамовнический Вал.

С 09:00 до 16:00 движение закроют в Крымском проезде – от Зубовского бульвара до Фрунзенской набережной, а с 09:00 до 19:30 ограничения также введут на Пречистенской набережной – от Крымского проезда до Кремлевской набережной и на Кремлевской набережной – от Пречистенской до Москворецкой набережной.

С 09:00 до 20:30 для транспорта будет перекрыт участок на Москворецкой набережной – от Кремлевской набережной до Китайгородского проезда. Помимо этого, с 00:01 23 мая и до окончания полумарафона в зонах с ограничениями будет запрещена парковка.

С 08:00 22 мая до 05:00 23 мая закроют пять полос на участке Большого Москворецкого моста – от Софийской набережной до Москворецкой улицы. Движение будет сохранено только по одной полосе в каждом направлении.

С 00:01 до 15:00 23 мая в центре Москвы организуют двустороннее движение и запретят парковку в 1-м Кадашевском переулке – от Кадашевской набережной до 3-го Кадашевского переулка, 2-м Кадашевском переулке – от 1-го Кадашевского переулка до улицы Большая Ордынка, 3-м Кадашевском переулке – от 1-го Кадашевского переулка до улицы Большая Ордынка, 1-м Казачьем переулке – от Щетининского переулка до улицы Большая Ордынка и Большом Толмачевском переулке – от Старомонетного переулка до улицы Большая Ордынка.

Кроме того, с 08:00 до 15:30 на внутренней стороне Садового кольца, у дома 32/75, строения 1 на Валовой улице, организуют правый поворот на Пятницкую улицу.

Жителей и гостей столицы призвали заранее планировать маршрут и внимательно следить за указаниями навигатора во время поездки.

В связи с проведением полумарафона "ЗаБег.РФ" также изменятся маршруты общественного транспорта. Временные ограничения будут действовать с 04:40 23 мая до завершения полумарафона.

К примеру, в этот период автобус м9 будет работать сразу на двух маршрутах: от Рижского вокзала до станции метро "Лубянка", а также от станции "Серпуховская" до улицы Тюфелева Роща.

