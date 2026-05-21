Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 07:14

Политика

В Крыму назвали бравадой слова Зеленского об ударах по России в июне

Фото: ТАСС/EPA/Leszek Szymanski

Слова украинского президента Владимира Зеленского о подготовке плана ударов по России в июне являются не чем иным, как бравадой для западных покровителей. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

Депутат убежден, что президент Украины постоянно нуждается в доказательствах своей платежеспособности перед западными спонсорами, поэтому и прибегает к провокациям и террористическим акциям.

В частности, Киев стремится убедить партнеров в своей способности продолжать конфликт.

"То, что Украина стала расходным материалом в западной геополитике, это уже очевидно. Она утратила давным-давно суверенитет, территориальную целостность, утрачена полностью управляемость страной", – заключил Константинов.

Заявление Зеленского ранее прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что подобные выпады не способствуют достижению мирного разрешения кризиса.

До этого СВР России выяснила, что ВСУ планируют провести новую серию ударов по регионам России с территории стран Балтии. Киев намерен использовать прибалтийские воздушные коридоры для сокращения времени подлета и повышения эффективности атак.

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика