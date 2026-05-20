FT: главы МИД ЕС обсудят кандидатов на роль переговорщика с Россией

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Главы МИД стран Евросоюза планируют обсудить достоинства кандидатов на роль переговорщика с Россией в рамках встречи на Кипре на следующей неделе. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

По утверждению неназванного высокопоставленного украинского чиновника, президент Украины Владимир Зеленский хотел бы видеть на этой позиции "кого-то вроде экс-премьера Италии Марио Драги" или "сильного действующего лидера". Украинский глава, как ожидается, обсудит это с лидерами Франции, Германии и Британии.

Другие инсайдеры добавляют, что на встрече главы МИД ЕС в том числе рассмотрят "требования" Европы в контексте послевоенных отношений с Россией, красные линии в урегулировании украинского конфликта и предварительные условия для начала переговоров с российскими властями.

Вместе с тем собеседники издания раскрыли, что администрация президента США Дональда Трампа уведомила своих европейских коллег о том, что не возражает против параллельных переговоров ЕС с РФ и Вашингтона с Москвой.

В числе претендентов на соответствующую роль, по данным СМИ, оказались экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и Драги.

Журналисты поясняли, что Меркель имеет опыт прямых переговоров с Путиным и Зеленским. Опыт посредничества также есть и у Столтенберга. Драги, в свою очередь, пользуется уважением в Европе.

Сам российский лидер при этом ранее называл наиболее предпочтительной фигурой для ведения диалога между Россией и Европой другого бывшего канцлера ФРГ – Герхарда Шредера. Однако он признавался, что готов видеть переговорщиком от Евросоюза любого лидера, который "не наговорил каких-то гадостей" в адрес РФ.