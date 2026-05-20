Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 08:07

Политика
Главная / Новости /

FT: главы МИД ЕС обсудят кандидатов на роль переговорщика с Россией

В ЕС обсудят кандидатов на роль переговорщика с РФ на следующей неделе – СМИ

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Главы МИД стран Евросоюза планируют обсудить достоинства кандидатов на роль переговорщика с Россией в рамках встречи на Кипре на следующей неделе. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

По утверждению неназванного высокопоставленного украинского чиновника, президент Украины Владимир Зеленский хотел бы видеть на этой позиции "кого-то вроде экс-премьера Италии Марио Драги" или "сильного действующего лидера". Украинский глава, как ожидается, обсудит это с лидерами Франции, Германии и Британии.

Другие инсайдеры добавляют, что на встрече главы МИД ЕС в том числе рассмотрят "требования" Европы в контексте послевоенных отношений с Россией, красные линии в урегулировании украинского конфликта и предварительные условия для начала переговоров с российскими властями.

Вместе с тем собеседники издания раскрыли, что администрация президента США Дональда Трампа уведомила своих европейских коллег о том, что не возражает против параллельных переговоров ЕС с РФ и Вашингтона с Москвой.

В числе претендентов на соответствующую роль, по данным СМИ, оказались экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и Драги.

Журналисты поясняли, что Меркель имеет опыт прямых переговоров с Путиным и Зеленским. Опыт посредничества также есть и у Столтенберга. Драги, в свою очередь, пользуется уважением в Европе.

Сам российский лидер при этом ранее называл наиболее предпочтительной фигурой для ведения диалога между Россией и Европой другого бывшего канцлера ФРГ – Герхарда Шредера. Однако он признавался, что готов видеть переговорщиком от Евросоюза любого лидера, который "не наговорил каких-то гадостей" в адрес РФ.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика