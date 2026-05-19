19 мая, 10:09

Происшествия

Уголовное дело возбуждено после аварийной посадки самолета Ан-2 в Якутии

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна возбуждено после аварийной посадки самолета Ан-2 в Якутии. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального СУТ Следственного комитета России.

По данным ведомства, судно выполняло авиационные работы по патрулированию пожароопасной обстановки. Однако самолет был вынужден совершить аварийную посадку из-за отказа двигателя на удалении 5–7 километров от поселка Теплый Ключ.

После произошедшего на судне возник пожар. В связи с этим специалисты выясняют размер ущерба. Также устанавливаются сведения о пострадавших.

На место происшествия выдвинулись следователи и криминалисты для проведения проверки. Кроме того, выясняет обстоятельства ЧП Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Ведомство уточнило, что самолет, который получил повреждения при аварийной посадке, принадлежал авиакомпании "Миан".

В настоящее время прокуратура проводит проверку соблюдения закона о безопасности полетов.

Об аварийной посадке самолета Ан-2 в лесу в Якутии стало известно 19 мая. По данным регионального главка МЧС, судно вылетело из села Теплый Ключ. Спустя время пилот принял решение вернуться в аэропорт, но в этот момент связь с экипажем пропала. На борту находились 8 человек.

Спустя время выяснилось, что судно совершило аварийную посадку в лесу. Спасатели и медики направились по полученным координатам к месту, где приземлился самолет. Пассажиры пешком вышли из леса. Они направились в сторону Теплого Ключа.

