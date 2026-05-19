Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на авто в Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Мирный житель пострадал в результате удара украинского беспилотника по автомобилю в Белгородской области, сообщили в телеграм-канале регионального оперштаба.

Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение живота. В настоящее время организована его доставка в городскую больницу № 2 Белгорода.

Транспортное средство, в свою очередь, было повреждено, добавили в оперштабе.

Последствия нападения со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) также фиксируются и в Херсонской области, где были обесточены 9 округов, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо в своем канале в МАХ.

Отключения затронули Генический, Новотроицкий, Чаплинский, Каланчакский, Ивановский, Нижнесерогозский, Горностаевский, Каховский и Новокаховский округа.

По заверению главы области, энергетические и аварийные службы уже работают на месте для скорейшего восстановления электроснабжения.

Критически высокая активность дронов в настоящее время наблюдается в Энергодаре. На протяжении всей минувшей ночи наносились удары. Целями БПЛА в том числе стали машины, блокпосты и жилые дома.

Вместе с тем атаки продолжаются и по Московскому региону. С полуночи 19 мая ПВО перехватили и уничтожили уже 4 летательных аппарата.