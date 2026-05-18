18 мая, 13:28

Летний сезон "Спортивных выходных" начнется в Москве 30 мая

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В 2026 году летний сезон "Спортивных выходных" начнется в столице 30 мая в рамках проекта "Лето в Москве". Организатором выступает департамент спорта, передает портал мэра и правительства города.

Бесплатные занятия под руководством профессионалов организуют в различных локациях Москвы, включая парки, фудмоллы, торгово-развлекательные центры и площадки "Московских сезонов". Участники смогут выбрать йогу, растяжку, танцы, функциональный тренинг, а на отдельных площадках – фитрок, зумбу-тонинг, инсайд-флоу-йогу, высокоинтенсивный интервальный тренинг и пилатес. Тренировки подходят для любого уровня подготовки.

Тренер проекта Вилена Котельникова отметила, что лето – лучшее время, чтобы проводить выходные с пользой и удовольствием. По ее словам, участников ждут более 4 тысяч тренировок, мастер-классы от профессиональных тренеров, заряд бодрости, энергии и вдохновения.

"Здесь вы сможете познакомиться с интересными людьми, найти единомышленников, получить новые впечатления и сделать еще один шаг к здоровому и активному образу жизни", – подчеркнула она.

В текущем сезоне проект охватывает 57 столичных площадок, которые будут работать до 6 сентября. Среди них – Южный и Северный речные вокзалы, культурный центр "Строгино", торгово-развлекательный центр "Мозаика", студия Smstretching у станции метро "Парк Победы", фудмоллы "Депо. Москва" и "Три вокзала. Депо", технопарк "Сколково", Центральный рынок, парки "Сокольники", "Ходынское поле", "Северное Тушино", "Лианозовский", Измайловский парк, парк у прудов "Радуга", сад "Эрмитаж", музей-заповедник "Царицыно", парк "Яуза", а также десятки фестивальных площадок "Московских сезонов" в разных округах.

Также в этом сезоне впервые присоединяются 12 новых площадок: Терлецкий парк, парк Дружбы, парк "Дубки", зона отдыха "Левобережье", выставочный центр "Музей "Динамо", Липовый парк, термальный комплекс Gremm, площадка "Рынок на Ленинском" и другие локации. Расширение географии проведения бесплатных тренировок, как отмечается, является ключевой задачей стратегии развития московского спорта до 2030 года.

Регистрация на занятия будет открываться на официальном сайте проекта по четвергам в 12:00. После регистрации в личном кабинете участника появляется QR-код, который необходимо показать перед началом тренировки. Для тех, кто предпочитает заниматься дома, предусмотрены онлайн-уроки.

Ранее сообщалось, что на Большой спортивной арене олимпийского комплекса "Лужники" 31 мая пройдет фестиваль настольного тенниса. Организаторы рассчитывают установить новый мировой рекорд по числу участников турнира и собрать больше 5 167 человек.

