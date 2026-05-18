Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 00:58

Политика

Второй этап сухопутных учений НАТО начался в Финляндии недалеко от границ РФ

Фото: depositphotos/Ale_Mi

В Финляндии 18 мая стартует второй этап масштабных военных учений Saber Strike 26, которые пройдут в непосредственной близости от российских границ. Об этом сообщило командование сухопутных сил Финляндии.

Учения под кодовым названием Northern Star 26 развернутся на полигоне "Вуосанка" в муниципалитете Кухмо, расположенном всего в 70 километрах от РФ, и продлятся до 30 мая.

При этом маневры начались еще 11 мая, но их активная полевая фаза с привлечением иностранных контингентов запланирована именно на вторую половину месяца.

Всего в учениях примут участие около 4,5 тысяч военнослужащих. Помимо финской армии, в отработке оперативной совместимости задействованы воинские подразделения из Великобритании, США, Италии, Венгрии, Польши и Франции.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика