Один ребенок погиб в ДНР из-за атак ВСУ

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Один ребенок погиб в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.

"Еще 10 мирных жителей республики, в том числе ребенок, пострадали сегодня из-за киевской агрессии", – указал он.

В частности, подросток 2010 года рождения погиб в Шахтерске при детонации взрывоопасного предмета, еще один ребенок 2013 года рождения получил ранения средней степени тяжести.

Ранее ВСУ ударили по Брянской области. Тогда были атакованы село Старая Погощь в Суземском районе и город Севск. В результате погибли два мирных жителя. Кроме того, повреждения получили здание почты и три легковых автомобиля.

