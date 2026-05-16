16 мая, 13:15Происшествия
Мужчина погиб после удара БПЛА по машине в Белгородской области
Мирный житель погиб в Белгородской области в результате удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю. Об этом сообщает региональный оперштаб в телеграм-канале.
Инцидент произошел в поселке Красная Яруга.
"От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего", – говорится в сообщении.
Ранее мирный житель пострадал в результате ударов ВСУ по Белгородской области. Всего атакам беспилотников подверглись семь муниципалитетов региона.
Дрон ударил по легковому автомобилю на участке автодороги Отрадовский – Красная Яруга. Пострадавшего с баротравмой доставили в городскую больницу.